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Путин заверил медиков в повышенном внимании государства к вопросам лечения онкобольных

Общество
16 марта, 15:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Ранее президент России в послании Федеральному собранию отметил необходимость реализации в стране специальной общенациональной программы борьбы с раком

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"На онкологию будем обращать особое внимание... Мы с вами знаем, что когда государство сосредоточивает внимание на чем-то конкретном, результат, как правило, появляется и, как правило, хороший", - сказал Путин.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Главе государства рассказали о ряде сложностей, которые касаются средств для лечения детей, страдающих от онкологических заболеваний. "Конечно, мы на это будем средства выделять. Это конкретные решения, они должны быть отработаны Минздравом", - сказал Путин, отметив, что после выделения ресурсов именно Минздрав решает, как их распределять.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию отметил необходимость реализации в РФ специальной общенациональной программы борьбы с раком. По его словам, необходимо "активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека".

В Минздраве отметили, что создание онкологической программы является одной из основных задач здравоохранения.

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