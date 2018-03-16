Путин заверил, что в кабмине нет врагов здравоохранения и расходы на медицину будут расти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти РФ будут делать все для реального, "а не на бумажке", роста объема финансирования медицины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Комментируя ситуацию с финансированием медицины, он подчеркнул, что "в правительстве нет врагов здравоохранения, в том числе в министерстве финансов". По словам Путина, если посчитать финансирование здравоохранения из всех источников, то оно "у нас уже свыше 5% [от ВВП] будет", хотя если говорить только о федеральном бюджетном финансировании, то этот уровень будет "значительно меньше - некоторые считают, что это 3,2%".

"В чем я хочу вас заверить: мы будем делать все для того, чтобы финансирование здравоохранения увеличивалось. Увеличивалось реально, а не на бумажке", - продолжил глава государства. По его словам, власти отдают себе отчет в том, насколько это важно, и будут стараться направлять часть дополнительных средств, которые сейчас уже появляются, на решение проблем здравоохранения. Он добавил, что он "не для красного словца" в послании Федеральному собранию назвал эту тему одной из приоритетных.

Путин также счел естественным процессом повышение у граждан требований к уровню медицинского обслуживания. "Когда нет ничего - тогда и все хорошо. Как только движение начинается, как только развитие идет, как только люди начинают понимать, что есть другая жизнь и другие возможности, сразу смотрят не на то, что было вчера, это быстро забывается, а на то, что можно получить завтра. Это законные требования граждан, мы должны ориентироваться на эти законные требования", - подчеркнул президент.

Глава государства также прокомментировал деятельность Национальной медицинской палаты, подчеркнув, что она состоялась, стала индикатором качества работы и др. Очень важным направлением развития этой структуры Путин назвал процесс постепенной передачи ей определенных функций профильных государственных структур.

Союз медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" был создан в 2010 году, его учредителями выступили 35 общественных и некоммерческих организаций, объединений и профессиональных ассоциаций. Как говорится на сайте палаты, целью ее создания является объединение всего профессионального медицинского сообщества России на принципах саморегулирования для совершенствования системы охраны здоровья населения России.