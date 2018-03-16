Путин пообещал вернуться к рассмотрению проекта закона о йодированной соли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что следует вернуться к рассмотрению законопроекта о продажах йодированной соли.

"Что касается закона и решений по йодироанной соли, законопроект был подготовлен еще в 2013 году, но из-за позиции промышленности, которая основывалась на том, что это резко удорожает производство, фактически был заблокирован", - напомнил глава государства на встрече с работниками здравоохранения. И заявил: "Нужно к этому обязательно вернуться".

По словам Путина, в России "очень много регионов, которые далеко от моря находятся и нуждаются [в йодированной соли]". Он также обратил внимание на тот факт, что "в Советском Союзе такие программы действовали, все это [йодированные продукты] производилось". "Нужно к этому обязательно вернуться, потому что это связано не только с щитовидной железой, но и с общим состоянием [здоровья]", - пояснил президент.

Он пообещал: "Вернемся к этому [рассмотрению проекта закона]".