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Путин не исключил принятия "административных решений" за отказ от вакцинации

Общество
16 марта, 16:44 UTC+3

Президент России призвал принять соответствующее решение "без административных окриков и командования"

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что при решении вопроса об использовании прививок нужно действовать аккуратно, но не исключил "административных решений" в отношении тех, кто отказывается от вакцинации.

На встрече главы государства с работниками здравоохранения медики назвал проблему вакцинации вопросом "безопасности всей страны и конкретно детей". "Здесь, конечно, невозможно идти по пути каких-то административных окриков, здесь нужно взаимодействие между специалистами и общественными организациями, это подлежит обсуждению", - отреагировал Путин.

При этом он отметил, что "возможно и принятие каких-то административных решений". "Нужно это только делать аккуратно, без административных окриков и командования", - указал президент.

По его мнению, "нужно разъяснять, что связано с их поведением [отказавшихся от вакцинации], к чему это может привести". Путин признал, что вопрос вакцинации детей весьма сложный, поскольку бывают случаи, когда сама вакцинация противопоказана. "Поэтому нужна тонкая работа с людьми", - указал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в России "сейчас какая-то мода не делать прививки", а "в некоторых странах не принимают ребенка в детские дошкольные учреждения без прививок".

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