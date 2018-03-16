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Минобрнауки: ЕГЭ нужно не отменять, а дополнить механизмом учета знаний особых детей

Общество
16 марта, 17:16 UTC+3 КУРСК КУРСК 16, марта. /ТАСС

Ранее в пятницу глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в соавторстве с другими депутатами от ЛДПР внес в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ

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КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. ЕГЭ задает для школьников определенную планку, и его нужно не отменять, а дополнить механизмом, который помог бы учитывать индивидуальные особенности детей, в частности, тех, чьи знания выше среднего, а также тех, у кого проблемы со здоровьем, сказала в пятницу журналистам замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина во время рабочей поездки в Курскую область.

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Ранее в пятницу глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в соавторстве с другими депутатами от ЛДПР внес в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ. Инициатива предусматривает отмену ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного испытания при приеме в вузы. Вместо этого предлагается ввести государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

"Всегда есть ребята не средние: дети с особыми способностями, с особой мотивацией, и ребята, у которых проблемы со здоровьем, с ними нужно заниматься отдельно. ЕГЭ учитывает ребят со средним уровнем знаний, поэтому к нему должны добавиться более индивидуальные траектории образования, которые даются ребятам. Я не была бы ярым сторонником отмены ЕГЭ, просто к нему нужно добавить еще что-то, не вместо, а вместе", - сказала Потехина, комментируя ТАСС законодательную инициативу депутатов об отказе от ЕГЭ.

По ее словам, ЕГЭ вводился для решения двух задач. "Одна из задач была чрезвычайно сложная - ЕГЭ нужно было задать некую планку, под которую подтягивались бы все [дети]. По стране был очень большой разброс в качестве образования, где-то было очень хорошо, а где-то кое-как. ЕГЭ задает стандарт, к которому все подтянулись, а балл ЕГЭ по всем практически предметам подрастает, это задача решает эффективно", - отметила замминистра.

По ее словам, вторая задача, которая ставилась перед ЕГЭ, - дать равные возможности для поступления в престижные вузы ребятам из отдаленных территорий. "Конечно, у столичных ребят всегда было преимущество. Если у тебя хорошее образование, то шансы поступить в престижный вуз значительно выше", - отметила Потехина.

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