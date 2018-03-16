САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова считает, что идея продажи лекарств в магазинах раздувается искусственно "определенными интересантами".

"У нас эта проблема не должна звучать, она искусственно поднимается теми интересантами, которые в этой ситуации чего-то не получают, как им кажется, - заявила она журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. - Это вопрос ни врачей, ни пациентов, ни фармацевтов". При этом конкретных заинтересованных лиц она называть не стала.

По словам Скворцовой, Минздрав никогда не поддерживал эту инициативу. "Ничего в нашей позиции не изменилось, - отметила она. - У нас самая высокая доступность лекарств в мире: у нас на один аптечный киоск приходится минимальное количество людей по сравнению, скажем, с Германией - разница в три-четыре раза".

Министр отметила также, что в больших супермаркетах и без того есть лицензированные аптечные киоски, где лекарства продают специально обученные люди. "Нельзя, чтобы лекарства лежали на полках рядом с продуктами, и когда нет специально обученных людей, когда просто в торговом зале люди их (лекарства) выбирают", - уверена Скворцова.