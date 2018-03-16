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В Москве установили мемориальную доску Борису Немцову

Общество
16 марта, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняла положительное решение по установке памятного знака

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Сын Бориса Немцова Антон и Ксения Собчак

Сын Бориса Немцова Антон и Ксения Собчак

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Церемония установки мемориальной доски российскому политику Борису Немцову прошла в пятницу в Москве, памятная доска установлена на доме №3 по ул. Малая Ордынка, где жил Немцов, передает корреспондент ТАСС.

"Я рада, что теперь в этом городе есть место, куда в любое время может прийти любой человек, независимо от его политических убеждений, чтобы почтить память моего друга Бориса Немцова. Я рада, что теперь слова, что он выдающийся политик, будут всегда в нашем городе. Я обещаю, что я буду продолжать бороться за эту память, увековеченную и на мосту, и на месте его работы, и везде, где это будет возможно. Я хочу поблагодарить всех тех людей, без которых это не было бы возможно", - сказала на церемонии кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак во время открытия памятного знака.

Ранее Собчак обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить мемориальную доску Немцову на доме, где жил политик. Позже Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняла положительное решение по установке памятного знака.

В сентябре 2017 года на доме №3 по ул. Малая Ордынка уже установили доску в память о политике. Это произошло по инициативе муниципального депутата района Замоскворечье Сергея Маркова. Власти Москвы и представители Мосгорнаследия заявили тогда, что памятная доска появилась на доме политика без согласования и будет демонтирована, физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности. Спустя несколько дней доску сорвали активисты одного из общественных движений, которые пожаловались в правоохранительные органы на установивших ее лиц.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве.

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Персоны
Немцов, Борис Ефимович Собянин, Сергей Семенович Собчак, Ксения Анатольевна
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