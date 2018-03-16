Путин поддерживает развитие санитарной авиации, но призывает использовать ее эффективно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. РФ будет поддерживать развитие санитарной авиации в регионах, но она должна использоваться эффективно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"Ясно, что в нашей огромной стране не обойтись без такой авиации, и мы будем помогать с санитарной авиацией, но нужно, чтобы это эффективно использовалось", - сказал Путин. В качестве негативного примера он привел случаи, когда медицинское учреждение закупает авиационную технику, но она простаивает, потому что у учреждения или нет соответствующих специалистов, или не хватает денег на обслуживание такого парка.

"Мы со своей стороны будем делать все для развития, без этого не обойтись в России. И то, что уже есть, работает, как правило, эффективно. Но нужно за такими вещами следить и отвечающим за здравоохранение на местах, и самому медицинскому сообществу".