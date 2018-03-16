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Во "ВКонтакте" появилось приложение "Знакомства"

Общество
16 марта, 17:49 UTC+3

Как отметили в соцсети, сервис поможет встретить новых друзей

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Материал из 1 страницы

В каталоге приложений "ВКонтакте" появился сервис "Знакомства", который поможет встретить новых друзей или найти любовь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользователям нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Каждую анкету можно отметить лайком, также пользователи могут общаться внутри приложения.

Кроме того, "Знакомства" можно добавить в любую группу - в приложении будут отображаться подписчики паблика. 

Платформа приложений сообществ "ВКонтакте" появилась в 2016 году. В официальном каталоге доступно свыше 30 приложений, каждый месяц ими пользуются около 20 млн человек. Приложение "Знакомства" было создано командой независимых разработчиков.

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