Во "ВКонтакте" появилось приложение "Знакомства"

В каталоге приложений "ВКонтакте" появился сервис "Знакомства", который поможет встретить новых друзей или найти любовь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользователям нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Каждую анкету можно отметить лайком, также пользователи могут общаться внутри приложения.

Кроме того, "Знакомства" можно добавить в любую группу - в приложении будут отображаться подписчики паблика.

Платформа приложений сообществ "ВКонтакте" появилась в 2016 году. В официальном каталоге доступно свыше 30 приложений, каждый месяц ими пользуются около 20 млн человек. Приложение "Знакомства" было создано командой независимых разработчиков.