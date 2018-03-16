Дружинники, казаки, кинологи и студенты помогут полиции обеспечить безопасность на выборах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Десятки тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность на избирательных участках во время выборов президента РФ 18 марта по всей стране. Помогать им будут представители Росгвардии, казаки, народные дружины, волонтеры и современная техника. Кто и как будет следить в день голосования за соблюдением правопорядка в регионах России, - в материале ТАСС.

Металлодетекторы, кинологи, полиция и ЧОП

Избирательные участки в большинстве крупных муниципалитетов по всей России будут оборудованы металлодетекторами. Например, по данным министерства общественной безопасности Свердловской области, на 480 из 552 избирательных участках Екатеринбурга установят стационарные металлодетекторы, а на остальных полицейские будут проверять избирателей с помощью ручных устройств.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования на территории региона с 16 по 18 марта задействуют 13,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

В Татарстане в день голосования на участках будут нести службу более 8 тыс. сотрудников полиции. "В том числе около 150 сотрудников центрального аппарата, которые выйдут в те районы республики, где сотрудников полиции не хватает", - сказал заместитель министра МВД по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов. В регионе к охране порядка также привлекут сотрудников Росгвардии, курсантов и преподавателей учебных заведений МВД России, сотрудники МЧС и работники ЧОПов.

В большинстве регионов на избирательных участках работают кинологи. Так, в Тамбовской области все избирательные участки обследовали в том числе с участием кинологической службы, в которой около 150 служебных собак.

В Ингушетии все подозрительные машины эвакуируют с парковок избирательных участков за сутки до выборов. В соседней Чечне личный состав органов и подразделений МВД перевели на усиленный режим несения службы уже с 14 марта.

"Предстоящие выборы имеют важное общественно-политическое значение, и перед правоохранительными органами поставлена общая задача - в очередной раз подтвердить, что Чеченская Республика является самым спокойным и безопасным регионом России", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Чечне.

Под охраной казаков и дружинников

Во всех регионах помогать полицейским в день выборов будут общественники. Народная дружина и "Казачья стража" будут работать как подкрепление с сотрудниками полиции в Великом Новгороде. Около 40 дружинников будут дежурить на территориях, прилегающих к избирательным участкам в Пскове.

На Камчатке особое внимание уделили антитеррористической защищенности избирательных участков, общественного транспорта, мест массового пребывания граждан. "В целях охраны общественного порядка привлечены представители народных дружин, казачьих обществ и частных охранных организаций", - отметил заместитель председателя правительства региона Сергей Хабаров. Дружинников, казаков и частных охранников привлекли к работе также в Магаданской области и Еврейской АО.

На Ставрополье правоохранителям будут помогать около 1,5 тыс. казаков. В Ростовской области создали 36 мобильных групп из членов казачьих обществ.

Следить за порядком на участках будут и студенты - на Алтае привлекут к дежурствам 400 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института.

В Бурятии полиции будут помогать члены Народной дружины города Улан-Удэ. "У нас на выборах 18 марта будет задействовано 25 человек, это самые опытные члены нашей общественной организации, имеющие активную гражданскую позицию, больше половины из них - женщины. В день выборов они будут нести дежурство на избирательных участках, расположенных в разных частях города ", - рассказал ТАСС командир городской Народной дружины Вадим Борхоев.

На вертолетах и вездеходах

Сотрудники полиции в Мурманской области начали заранее готовиться к выборам в отдаленных и труднодоступных районах, отправив часть личного состава на усиление всеми видами транспорта, какие используют на Крайнем Севере. Там, где выборы проходили досрочно, мурманские полицейские сопровождали членов избиркома до пунктов голосования на вертолетах, снегоходах, а в один из поселков - даже на дрезине.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сотрудники полиции также сопровождали проведение досрочного голосования в труднодоступных районах, куда добирались на вертолетах.

Полицейские из Нарьян-Мара уже выехали в отдаленные районы Ненецкого автономного округа воздушным транспортом и на снегоходах. До ряда населенных пунктов - Хонгурея, Каменки, Макарово, Куи - стражи порядка добирались на трэколе - вездеходе высокой проходимости.

Часть избирателей Эвенкии уже сделала свой выбор - к оленеводам, вахтовикам и работникам метеостанций представители избиркомов летали на вертолетах во время досрочного голосования. На Таймыре было совершено 14 авиавылетов и порядка двадцати поездок на вездеходах к местам голосования, расположенным в глубинке.

Особый режим для коммунальных служб

В особом режиме будут работать энергетики и коммунальщики - персонал организаций в выходные выйдет на круглосуточное дежурство. В пресс-службе "Читаэнерго" рассказали, что во всех районных диспетчерских пунктах подразделений есть списки избирательных участков, организовано взаимодействие между руководством избиркомов и дежурными в подразделениях на местах. К работе подготовлены дизельные электростанции для подключения к резервным источникам электроснабжения в случае необходимости.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поставил задачу всем руководителям муниципалитетов следить за состоянием подъездов к местам для голосования. Эти работы будут вести сотрудники местных коммунальных служб, при необходимости дополнительную технику на расчистку дорог будут направлять из резервов областной дорожной службы.

Первые выборы президента РФ в Крыму

В Крыму, который стал частью России в марте 2014 года, выборы президента РФ будут проводиться впервые. 18 марта в республике откроется около 1,2 тыс. избирательных участков, проголосовать смогут около 1,5 млн жителей региона.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, полиция Крыма в день выборов будет работать в усиленном режиме, помощь в обеспечении правопорядка также окажут казаки. Кроме того, в режим повышенной готовности переведены подразделения МЧС Крыма, всего будут задействованы более 1,2 тыс. спасателей.

Практически за месяц до выборов, 12 февраля, на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о возможных провокациях со стороны киевского режима и попытках проникновения в регион через границу с Украиной членов международных террористических организаций в период подготовки и проведения выборов президента. В связи с этим, по словам главы региона, "дополнительные меры безопасности будут приняты и на границе, и на избирательных участках, и в целом по всей территории республики".