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Научный директор РВИО: власти Польши пытаются "стерилизовать" память о советских воинах

Общество
16 марта, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Михаил Мягков отметил, что власти Польши "проводят открытую русофобскую политику"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Политическая элита Польши пытается замолчать и исказить вклад советских солдат и офицеров в освобождение страны от фашистов в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя инициативу польских властей об эксгумации останков советских солдат, захороненных в Стараховице, и их перенос на военное кладбище в городе Кельце.

"Сегодня польские элиты пытаются "стерилизовать" историческую память своего народа, чтобы не рождалось больше в сознании поляков ничего хорошего по отношению к русским. Они, невзирая на мнения граждан своей страны, проводят открытую русофобскую политику в угоду своим заокеанским партнерам. Они смотрят на Россию через перекрестье прицела и готовы идти на все, не гнушаясь даже надругательством над павшими", - сказал он.

Представитель РВИО подчеркнул, что Россия продолжает заботиться о мемориалах, возведенных в память о поляках, погибших за свободу своей родины.

"В Катыни буквально в ближайшие недели завершится общее благоустройство и откроется новый музейно-выставочный центр. Здесь история советско- и российско-польских отношений будет представлена развернуто и правдиво", - подчеркнул Мягков.

Он отметил, что отношение польских властей к захоронениям советских солдат и офицеров является грубейшим нарушением международных договоренностей. "Это, по сути, надругательство над памятью советских бойцов и командиров, отдавших свои жизни за свободу и независимость Польши от немецко-фашистских оккупантов в 1945 году", - сказал научный директор РВИО.

Российское военно-историческое общество обратилось с официальным призывом к польским властям относительно судьбы захоронения. "Прежде чем принимать продиктованные кем-то решения, задумайтесь, что лежат в этой земле те, кому вы обязаны своей свободой, государственностью, своей жизнью", - говорится в тексте обращения.

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