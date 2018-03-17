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Более 300 человек, в том числе почти 130 детей, вышло из Восточной Гуты

Общество
17 марта, 0:25 дата обновления: 17 марта, 0:59 UTC+3

Всего с 28 февраля зону боевых действий покинули 1056 человек

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Улица в Думе, Восточная Гута

Улица в Думе, Восточная Гута

© EFE/MOHAMMED BADRA

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число мирных жителей, покинувших Восточную Гуту за время "гуманитарных пауз", выросло до 17029 человек. Об этом в субботу сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 17029 человек", - говорится в сообщении.

В Центре по примирению враждующих сторон также сообщают, что в пятницу через пункт пропуска Эль-Вафидин вышло 311 человек, из них 128 детей. С 28 февраля через этот коридор вышло уже 1056 человек. Также за минувшие сутки 5023 человека были выведены по открытому накануне второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хазза.

По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко, в Центр обратились жители населенного пункта Арбил и изъявили желание покинуть район, контролируемый боевиками. Представители боевиков пока препятствуют этому, но Центр по примирению ведет с ними переговоры.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 81 человеку, в том числе 34 детям", - добавил Евтушенко.

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