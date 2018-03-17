В Париже представлена неопубликованная ранее переписка Ельцина с Миттераном и Шираком

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Сборник неопубликованной переписки первого президента России Бориса Ельцина с лидерами Франции Франсуа Миттераном и Жаком Шираком представлен в пятницу в Париже. Презентация прошла в Российском духовно-культурном центре под эгидой форума гражданского общества "Трианонский диалог".

Ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов, являющийся сопредседателем Координационного совета форума, отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что "это первое издание, которое имеет символику "Трианонского диалога". "Это двуязычный сборник, который охватывает очень важный период в российско-французских отношениях - первые десять лет новой России", - подчеркнул он. По его словам, "большинство документов ранее никогда не публиковались".

Под эгидой "Трианонского диалога"

В рамках почти трехчасовой конференции выступили как ведущие эксперты, так и прямые участники событий тех лет. Так, с французской стороны много интересных фактов привели бывший министр иностранных дел Франции Ролан Дюма, посол Пьер Морель, занимавший в прошлом должность советника президента по международным делам, ведущий французский политолог, профессор института "Сьянс По" Рено Жирар.

По словам Торкунова, красной нитью через многие выступления прошла мысль о том, что в традициях Франции и России поддерживать доверительные партнерские отношения, проникнутые взаимным уважением. "Содействовать развитию именно таких отношений стремится наш форум", - отметил Торкунов. Он подчеркнул, что созданный менее года назад по договоренности президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона для взаимодействия гражданского общества двух стран, "Трианонский диалог" уже активно действует, реализует большую программу".

Большой социологический опрос

"Этот год проходит под знаком проекта "Город будущего", - напомнил Торкунов. Он сообщил, что эта тема станет одной из главных на сессии "Трианонского диалога", которая пройдет на полях Петербургского экономического форума. "Мы с большими ожиданиями готовимся к предстоящему разговору с президентами наших стран, которые намерены провести в Санкт-Петербурге встречу с членами Координационного совета от России и Франции", - сказал академик.

Он сообщил, что в преддверии этой встречи "Трианонский диалог" проведет большой социологический опрос о восприятии россиянами и французами друг друга. "Во многих отношениях это будет беспрецедентное исследование", - отметил Торкунов. Его результаты будут представлены координационным советом "Трианонского диалога" президентам России и Франции.

Ректор МГИМО отметил, что "цель форума - вовлечь в развитие отношений обычных граждан двух стран, в особенности молодежь". Под эгидой диалога, сообщил Торкунов, пройдет первая встреча выпускников МГИМО и "Сьянс По". "Совместные магистерские программы мы начали осуществлять четверть века назад", - напомнил академик.

На пороге встречи в Санкт-Петербурге

"Чтобы лучше понимать друг друга, нам нужно лучше знать историю наших стран, - считает в свою очередь бывший советник президента Франции Жан-Пьер Тома. - В этом большую роль может сыграть "Трианонский диалог".

"Я решительный противник санкций против России. Только не знакомый с историей человек может поверить в то, что с Россией можно говорить языком ультиматумов", - сказал Тома. "Российская экономика развивается, а санкции причинили ущерб только нам самим", - отметил он.

По мнению спецпредставителя президента Франции по развитию связей с Россией, бывшего министра обороны Жан-Пьера Шевенмана, "история показывает, что в отношениях надо избегать нервозности, основываться на фактах, относиться друг к другу с уважением". "Сборник мемуаров показывает, что президенты Миттеран и Ширак стремились именно к таким отношениям с Россией", - отметил Шевенман. Он подчеркнул, что "президент Макрон взял в прошлом году хороший старт в российско-французских отношениях, пригласив Владимира Путина во Францию вскоре после своего избрания". "Мне хотелось бы, чтобы следующим шагом стала встреча лидеров в Санкт-Петербурге", - сказал французский спецпредставитель.