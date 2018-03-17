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СМИ: глава американской киноакадемии обвинен в сексуальных домогательствах

Общество
17 марта, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Сообщается, что расследование инцидентов проходит в закрытом режиме

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Глава американской киноакадемии Джон Бейли

Глава американской киноакадемии Джон Бейли

ТАСС, 17 марта. Вручающая кинопремию "Оскар" Американская академия кинематографических искусств и наук приступила к рассмотрению трех поступивших обвинений в домогательствах против президента академии Джона Бейли. Об этом в пятницу сообщил журнал Hollywood Reporter.

"Академия рассматривает все жалобы конфиденциально для защиты всех сторон [спора]. Мы больше не будем комментировать связанные с этим вопросы, пока процедура рассмотрения не будет завершена полностью", - приводит журнал слова из заявления киноакадемии.

Как сообщает журнал со ссылкой на источники в Академии, рассмотрение начал в среду специальный подкомитет киноакадемии во главе с Дэвидом Рубином. Сам Бейли отказался прокомментировать ситуацию.

75-летний кинооператор и режиссер Джон Бейли был избран президентом Академии в августе 2017 года, будучи многолетним членом киноакадемии. Он известен операторской работой в "оскароносных" фильмах "День сурка" (Groundhog Day, 1993), "Американский жиголо" (American Gigolo, 1980) и "Обыкновенные люди" (Ordinary People, 1980). Бейли получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за ленту "Мисима: жизнь в четырех главах" (Mishima: A Life in Four Chapters, 1985).

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