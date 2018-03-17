СМИ: в США ограничили полеты вертолетов с открытыми люками после крушения в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США ввело ограничение на полеты вертолетов с открытыми боковыми люками пассажирского отсека. Как сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg, эта мера предосторожности принята после гибели пяти человек в катастрофе винтокрылой машины в Нью-Йорке в минувшее воскресенье.

Теперь для получения разрешения на полеты машины должны быть оснащены ремнями безопасности с легко расстегивающимися замками. ФАУ информировало также о "кардинальном пересмотре" правил техники безопасности при аварийной посадке вертолетов. Агентство намерено таким образом свести к минимуму риск возникновения безвыходной ситуации, при которой пассажиры в условиях ЧП физически не способны самостоятельно выбраться из салона.

Родственники одной из жертв крушения подали иск на частную компанию Liberty Helicopter, которой принадлежал затонувший в проливе Ист-Ривер вертолет. Фирма обвиняется в несоблюдении правил техники безопасности. Причиной катастрофы могло стать случайное отключение клапана, регулировавшего подачу топлива. Согласно иску, во время маневра тяжелый предмет из незакрепленного багажа резко сместился и надавил на клапан, в результате Eurocopter AS350, летевший с открытым люком в пассажирский отсек, остался без тяги.

11 марта в результате жесткой посадки Eurocopter на воду Ист-Ривер два человека погибли сразу, трое скончались позднее в больнице. Liberty Helicopter совершает чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей и пейзажей. Расследованием причин и обстоятельств катастрофы занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.