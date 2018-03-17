Национальный финал конкурса юных чтецов русской литературы прошел в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский национальный финал международного конкурса юных чтецов русской литературы "Живая классика" прошел в Российском культурном центре в Вашингтоне. Об этом рассказала в пятницу корреспонденту ТАСС куратор конкурса в США Татьяна Щелокова.

Согласно условиям, участники соревнования в возрасте от 10 до 17 лет должны были прочитать отрывки из своих любимых прозаических произведений на русском языке. "Задачи конкурса - продвижение, сохранение и поддержка русского языка за рубежом, популяризация русской культуры, развитие международного сотрудничества в сфере образования и культуры, поддержка интереса к русскому языку среди детей из билингвистических семей, повышение интереса к литературе у детей и юношества, расширение читательского кругозора детей, поиск и поддержка талантливых детей", - пояснила Щелокова, добавив, что конкурс проводится в Америке уже пятый год подряд.

В этот раз в нем приняли участие дети из Вирджинии, Висконсина, Джорджии, Иллинойса, Калифорнии, Мэриленда, Нью-Джерси, Техаса, а также округа Колумбия, на территории которого находится американская столица. Среди членов жюри были писатели, деятели культуры и искусства, профессора университетов и журналисты.

Призеры отправятся в "Артек"

На конкурсе участники зачитывают отрывки из произведений Льва Толстого, Максима Горького, Николая Гоголя, Константина Паустовского и других писателей.

Победителями были признаны Саманта Бранджес, представлявшая Школу искусств Натальи Диденко (штат Вирджиния), Мария Клосовская из русской школы "Эрудит" (штат Мэриленд). Третьим призером стала Анфиса Старченко из русской школы "Олимп" в Мэриленде. Для своих выступлений Саманта выбрала произведение Степана Писахова "Бабы разговаривают", Мария - отрывок из рассказа Юрия Яковлева "Девочки с Васильевского острова", а Анфиса - рассказ Леонида Каминского "Хворосту воз".

"Школьники долго готовились к этому серьезному испытанию и в итоге продемонстрировали правильность речи, несомненную любовь к русской литературе. Во время выступлений ребят в зале присутствовали наставники. Было очевидно, что именно благодаря их усилиям у детей сохранился грамотный русский язык, укрепились свойственные русской культуре традиции чтения. В связи с этим родители и учителя заслужили нашу особую благодарность в завершении вечера", - отметил корреспондент ТАСС директор Российского культурного центра Олег Жиганов.

Победители национального финала будут представлять Соединенные Штаты на международном финале в детском центре "Артек" в мае 2018 года. Соревнование в США проводится Американской ассоциацией русского языка, культуры и образования, при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников США. Конкурс "Живая классика" был учрежден в России в 2011 году. В 2013 году он получил статус международного, а в 2014 - стал впервые проводиться в США.