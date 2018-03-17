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Все совместные с Британским советом образовательные программы в РФ будут приостановлены

Общество
17 марта, 12:55 дата обновления: 17 марта, 13:11 UTC+3

По словам главы Минобрнауки, перерыв в сотрудничестве с Британским советом продлится "до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса"

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Все совместные с Британским советом образовательные программы в РФ будут приостановлены до принятия решения о статусе этой организации на территории России. Об этом ТАСС в субботу сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

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"В соответствии с приостановкой деятельности Британского совета на территории Российской Федерации, естественно, совместные образовательные программы с Британским советом будут приостановлены", - сказала министр. По ее словам, перерыв в сотрудничестве с Британским советом продлится "до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса".

Ситуация с прекращением работы Британского совета не коснется других совместных с Великобританией образовательных программ и студенческих обменов.

"Это решение не касается других программ с Великобританией в сфере образования и науки, в том числе программ студенческого обмена", - сказали в в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее МИД РФ распространил заявление, в котором указано, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

Британский совет - основанная в 1934 году международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. В частности, при ее поддержке в России проводятся выставки произведений британского искусства, кинофестивали, курсы повышения квалификации для преподавателей английского языка, издается учебная литература. При содействии организации в 2017 году прошел перекрестный Год науки и образования России и Великобритании.

Первый офис Британского совета на территории РФ открылся в Москве в 1992 году. После этого филиалы организации действовали в ряде российских городов. С 1 января 2008 года функционирование всех региональных отделений Британского совета в России, за исключением центрального офиса, было прекращено как несоответствующее российскому законодательству.

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