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Крышу исторической Пушкинской галереи в Железноводске отремонтируют за 6 млн рублей

Общество
17 марта, 15:09 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 17, марта. /ТАСС

Реставрацию кровли "Пушкинки" планируют завершить к маю

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ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Около 6 млн рублей выделили из краевого и городского бюджетов в Железноводске на начавшуюся реставрацию крыши Пушкинской галереи, в которой танцевала Дункан, пели Шаляпин и Магомаев, сообщает в субботу пресс-служба администрации города-курорта.

"Выделено почти 6 млн рублей на реставрацию всей кровли памятника культуры. По итогам конкурсных процедур, ремонт будет производить ООО "Стройинвест КМВ", которое уже вело реставрацию фасада галереи в 2017 году", - рассказали в пресс-службе администрации.

Кровля "Пушкинки" не ремонтировалась с 1998 года. Ее реставрацию планируют закончить к маю. Ранее на реставрацию фасада галереи и восстановление утраченных витражных стекол, краевой бюджет выделял 20 млн рублей.

Здание относится к первым образцам сооружений, собиравшихся в конце XIX - начале XX веков из готовых металлических конструкций, как и знаменитая Эйфелева башня в Париже. Его изготовило в Варшаве акционерное общество железных изделий "Вл. Гостынский и К" по проекту архитектора Хржановского. Металлические остовы отлили на Петербургском металлическом заводе по проекту профессора Померанцева. Галерею открыли в 1902 году под названием "Железная", как и гора, на склонах которой раскинулся курортный парк, но позднее - к 65-летию со дня гибели Пушкина - ее назвали в честь поэта.

Галерею называют "ажурным символом города-курорта". В большом здании, собранном из литых металлоконструкций с разноцветными витражами, имеется зрительный зал на 700 мест, камерный зал и зал для художественных выставок. В свое время здесь танцевала Айседора Дункан, пели Федор Шаляпин и Муслим Магомаев. Памятник истории и архитектуры всероссийского значения, галерея по сей день остается не только главным украшением лечебного парка, но и учреждением культуры, в котором проходят выставки картин местных художников, форумы и концертные мероприятия.

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