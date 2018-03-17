Союз журналистов России уведомит международные организации о высылке Гончаровой с Украины

МОСКВА, 17 март. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) уведомит профессиональные международные организации о нарушениях в сфере свободы слова, которые допустили украинские власти в ситуации с высылкой из страны журналистки телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Случай с коллегой Натальей Гончаровой будет занесен в Базу нарушений прав российских журналистов за рубежом, и мы сообщим об этой ситуации всем международным организациям, в которых участвует СЖР", - сказал он. Соловьев подчеркнул, что "это очередной повод для международных правозащитных организаций озаботиться тем, как в руководстве Украины относятся к свободе слова и к правам журналистов".

Ранее в субботу Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими".