В Ленобласти открыли первую в РФ объемную диораму о советско-финляндской войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Первую в России объемную диораму, рассказывающую о советско-финляндской войне 1939-1940 годов, открыли в субботу в музее Карельского перешейка в Выборге, сообщили ТАСС в Выборгском объединенном музее-заповеднике.

"Сегодня в музее была открыта первая в России объемная диорама площадью около 200 квадратных метров, которая рассказывает о советско-финляндской войне. Открытие приурочено к годовщине окончания боевых действий", - сказали в музее. Экспозиция стала совместным проектом Выборгского объединенного музея-заповедника и музея Карельского перешейка.

Собеседница агентства добавила, что диораму создал местный историк и общественный деятель Баир Иринчеев. "Для осуществления идеи он подал заявку на грант президента России, и в прошлом году он его получил и приступил к созданию. В этом году создание диорамы было завершено", - отметили в музее, добавив, что не располагают сведениями о размере полученного гранта.

В музее также рассказали, что часть экспонатов, представленных в диораме - подлинные. "Их нашли поисковики в местах боев и передали в музей. В диораме можно увидеть образцы формы и обмундирования солдат двух армий, каски, пулеметные ленты, оружие. Диорама будет работать на постоянной основе, посетители музея смогут ходить прямо среди экспонатов и фотографироваться", - отметила собеседница ТАСС.

Военный музей Карельского перешейка - экспозиция в городе Выборг, почти полностью посвященная советско- финляндской войне 1939-1940 годов, которую также называют "Зимней войной". Одной из отличительных особенностей музея является его интерактивность - практически все экспонаты можно взять в руки, а также посетители могут примерить форму военнослужащих.

"Зимняя война"

"Зимняя война" шла между СССР и Финляндией с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после объявления Финляндии о независимости (до социалистической революции 1917 года страна входила в состав Российской Империи - прим. ТАСС).

Данные о количестве погибших в результате войны до сих пор разнятся - историки обеих стран оценивают их от 140 до 200 тыс. человек. Также до настоящего времени российские и финские историки не пришли к единому мнению о числе раненных солдат и офицеров.

Результатом войны стал Московский мирный договор, который был заключен между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года. Договор изменил советско-финляндскую границу - к СССР отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а также Ладожское озеро полностью оказалось в границах советского государства.