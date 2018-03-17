Координатор ООН предлагает ввести гуманитарные паузы в Африне

ДАМАСК, 17 марта. /ТАСС/. Главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али Заатари предложил ввести гуманитарные паузы в городе Африн на севере Сирии, где сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

"Я предлагаю следующее: продолжить гуманитарные паузы в Восточной Гуте, предоставить возможность захода гуманитарным конвоям и доставки медицинской помощи в район и не препятствовать передвижению людей. То же самое, кстати, можно применить и к ситуации в Африне. Там та же ситуация - люди живут под гнетом военных действий. Это абсолютно недопустимо", - заявил Заатари журналистам в субботу.

Ранее сообщалось, что Турция объявила 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов в регионе Африн, где проживают около 1,5 млн человек, в том числе беженцев из других областей Сирии.

Работа ООН

Как подчеркнул Заатари, около 20 тысяч жителей Восточной Гуты сейчас располагаются в пунктах приёма в пригородах Дамаска. "Они нуждаются в любой помощи - им нужны одеяла, матрацы, еда, лекарства, им нужна защита, нужен комфорт и чувство безопасности. Наши команды работают с ними непрерывно, в сотрудничестве с Красным Полумесяцем, Красным Крестом, и, конечно же, мы сотрудничаем с правительством", - сказал Заатари.

По его словам, большая роль отводится российскому Центру по примирению. "Его офицеры выполняют важную работу, они упрощают многие процессы, координацию, а также помогают в решении бюрократических вопросов", - сказал Заатари.

Он также отметил, что силами ООН и партнеров доставляется гуманитарная помощь в Сирию, в том числе силами неправительственных организаций и международных и местных организаций. Обеспечивается поставка помощи для 13 млн человек.

"Могу заверить, что помощь доходит до людей. Не важно, через наши регулярные программы, или специальные - такие, например, как гуманитарные конвои. Всем, кто нуждается, заслуживает помощи, мы помогаем едой, и лекарствами, и непродовольственными товарами, а также помогаем им в организации бытовых условий, потому что людям не нужна просто еда или лекарства, им нужна возможность жить по своей воле", - добавил Заатари.