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Заключенные СИЗО просят разрешить просмотр ночных новостей 19 марта

Общество
17 марта, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

В соответствии с правилами внутреннего распорядка отбой в СИЗО происходит в 22:00

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть итоги голосования по выборам президента РФ и в связи с этим просят разрешения на просмотр выпусков новостей в ночь с 18 на 19 марта. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.

"Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть по телевизору результаты выборов президента России в режиме реального времени и поэтому обратились к нам с просьбой оказать содействие в получении разрешения на просмотр телевизионных новостей в ночь с 18 на 19 марта", - сказал он в субботу. Мельников пояснил, что в соответствии с правилами внутреннего распорядка отбой в СИЗО происходит в 22:00. "Правозащитники эту просьбу поддерживают. Мы надеемся, что руководители изоляторов пойдут навстречу и разрешат просмотр телевизоров хотя бы до 24:00 мск.", - отметил он.

Мельников сообщил также, что все московские СИЗО готовы к проведению голосования: "Члены комиссии проверили готовность СИЗО к проведению голосования, все московские изоляторы к нему готовы, везде подготовлены избирательные участки". По словам правозащитника, избирательные участки в СИЗО оборудованы такими же кабинами для тайного голосования, как и обычные участки, откроются и закроются они в общее для всех время. "Заключенные получили общую информацию о кандидатах. Некоторые следили за дебатами, которые проходили в утренние часы", - добавил он.

На избирательных участках в СИЗО будет осуществляться наблюдение за ходом голосования. "Наблюдать за ходом голосования будут наблюдатели от кандидатов в президенты, общественные наблюдатели, получившие направления от Общественной палаты Москвы, среди которых есть и члены ОНК. Ожидается, что с миссией наблюдения 18 марта в СИЗО "Бутырки" прибудет глава СПЧ Михаил Федотов, а в СИЗО-6 - уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова", - информировал Мельников. По его словам, ожидается, что в голосовании примут участие 6500 заключенных московских СИЗО.

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