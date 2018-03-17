Центр по примирению: более 48 тыс. человек покинули Восточную Гуту

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 48 тыс. сирийцев покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведены 48 033 человека", - сказал он.

По словам Евтушенко, через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин вышли 272 человека, из них 137 детей. Общее число вышедших с 28 февраля составило 1328 человек.

"По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за сутки выведены еще 30 732 человека", - добавил Евтушенко.

Он также сообщил, что десять мирных жителей стали жертвами обстрела одного из пригородов Дамаска в Сирии за минувшие сутки.

"Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, также есть разрушения", - сказал Евтушенко.

В зоне деэскалации "Восточная Гута" нормализации обстановки мешают закрепившиеся там экстремистские группировки, которые постоянно нарушают режим прекращения огня, отметил представитель Центра. Тем не менее, несмотря на сложную ситуацию, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие девятнадцатая "гуманитарная пауза".

На телефон "горячей линии" Центра по примирению продолжают поступать звонки мирных жителей Восточной Гуты.

"За сутки поступило свыше 300 телефонных обращений. В основном люди просят, чтобы коридоры выхода из анклава функционировали круглосуточно, однако мы разъясняем им, что в ночное время выход через коридоры опасен", - сказал Евтушенко.

Кроме того, за минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 12 человек, в провинции Дейр-эз-Зор, на восточный берег реки Евфрат - 395 человек. Из зоны деэскалации "Идлиб" в провинцию Алеппо через гуманитарный коридор Тель-Султан - Абу-Эд-Духур вернулись 342 жителя с личным имуществом.