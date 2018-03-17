В Оренбургской области почтили память погибшего в Сирии Александра Прохоренко

ТАСС, 17 марта. Память Героя России Александра Прохоренко, который два года назад погиб в Сирии при исполнении служебных обязанностей, почтили в воинских частях и учебных заведениях Минобороны России в Оренбургской области, сообщили в субботу в пресс-службе Центрального военного округа.

"Цветы и венки к памятникам и мемориальным доскам Прохоренко возложили представители Центрального военного округа и правительства региона, военнослужащие и кадеты, учащиеся общеобразовательных учебных заведений и общественных организаций. В Оренбургском президентском кадетском училище прошли уроки мужества", - говорится в сообщении.

Александр Прохоренко погиб при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе Пальмиры. Попав в окружение, офицер вызвал огонь на себя. Ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО. Похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Памятники Александру Прохоренко установлены в Смоленске (в 2016 году), Оренбурге (2017) и Вальи-Сотто (Италия, 2017).