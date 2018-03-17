Умер известный журналист-международник тассовец Павел Михалев

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Известный журналист-международник, бывший заместитель генерального директора ТАСС Павел Михалев умер на 88-м году жизни после тяжелой болезни.

Всю свою профессиональную жизнь Павел Михалев посвятил журналистике, в которую он пришел после окончания Ленинградского госуниверситета. Более 30 лет он проработал в "Комсомольской правде", был ее собственным корреспондентом в Каире, в Лондоне. Затем почти два десятилетия он бессменно возглавлял международную службу агентства ТАСС и курировал ее спортивную редакцию.

Выдающийся журналист, прекрасный организатор, настоящий энциклопедист, человек огромной души Павел Михалев являл для журналистского цеха пример высокого служения профессии, принципиальности, высочайшей компетентности и настоящей интеллигентности.

Общение с ним было лучшей школой мастерства. Он лично знал каждого сотрудника, помогал становлению зарубежных корреспондентов ТАСС, радовался успехам агентства и никогда не жалел сил и времени для каждого тассовца. Многие его ученики и сейчас успешно работают в различных уголках мира.

Павел Михалев был одним из самых авторитетных отечественных журналистов. Он многое сделал для укрепления связей ТАСС с российскими и зарубежными СМИ, а также правительственными и общественными организациями.

Павел Филиппович был известен как яркий и страстный поклонник спорта, сам прекрасно играл в баскетбол, и не случайно, что в 34 года он был избран президентом Федерации баскетбола СССР. Факт сам по себе уникальный. Именно при его руководстве Федерацией баскетбола наша сборная одержала знаменитую победу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Свою страсть к спорту и особенно к баскетболу он пронес через всю жизнь и, даже уйдя на заслуженный отдых, продолжал играть в команде ветеранов и своим примером заряжал молодежь.

Павел Михалев освещал все летние и зимние Олимпийские игры, начиная с Олимпиады в Риме в 1960 году.

Профессионализм, журналистское мастерство Павла Михалева были отмечены высокими государственными наградами, в том числе Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Дружбы народов, Орденом Почета, другими орденами и медалями.

Честность, глубокое знание дела, профессионализм, открытость характера Павла Михалева снискали ему авторитет, любовь и уважение не только сотрудников ТАСС, но и всего журналистского сообщества.

ТАСС потерял настоящего журналиста, друга и товарища. Нам всем будет не хватать его внимания, верного совета и дружеской поддержки. Мы сохраним о Павле Филипповиче Михалеве самые светлые и добрые воспоминания.