В Волгоградской области вместе с выборами президента пройдет референдум по переводу часов

ВОЛГОГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Областной референдум по переводу часов на один час вперед пройдет 18 марта в Волгоградской области. Это единственный регион России, где одновременно с выборами президента страны пройдет еще и референдум, сообщил ТАСС председатель волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин.

В настоящее время Волгоградская область находится в одном часовом поясе с Москвой (мировое время плюс 3 часа).

"Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс один голос. Результаты референдума должны быть утверждены областной думой и Госдумой, отменить решение можно будет через два года посредством еще одного референдума", - сказал он.

Принять участие в референдуме смогут зарегистрированные только в Волгоградской области граждане, которым исполнилось 18 лет. На каждом из 1540 избирательных участков региона избирателям выдадут по два бюллетеня: один - для голосования на выборах президента, другой - для референдума.

Всего в Волгоградской области проживает более 1,8 млн человек, имеющих право голоса.

Заявления о голосовании на референдуме по месту нахождения ранее в облизбирком подали 57,8 тыс. избирателей, поучаствовать в нем они смогут только в пределах своего региона.

За и против

Идею о переводе стрелок часов начали активно обсуждать несколько лет назад. Одним из главных аргументов инициаторов референдума и сторонников перевода стрелок является нехватка светового для по вечерам.

"Мы создали даже такое общественное движение - "За солнечный час", - и нашли широкую поддержку в соцсетях. Многие согласны, что, начиная с конца июля и по сентябрь, в 8 вечера уже на улице темно. И это не нормально, ведь лето, хочется после работы с детьми погулять, на речку поехать, на дачу, на рыбалку. Наши оппоненты говорят, что это все можно перенести на утро, но как-то странно - утром на рыбалку ехать, а потом на работу идти", - рассказала ТАСС общественная активистка Наталья Заборовских.

Уполномоченный представитель группы участников референдума против перевода стрелок часов Анна Иванова отметила, что астрономическое время в Волгоградской области совпадает с административным.

"Это легко проверить по солнечным часам, установленным в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда: когда солнце находится в зените, то есть наступает астрономический полдень, 12 часов дня показывают и наши наручные часы. Кроме того: 49 регионов России живут по московскому времени, это очень удобно во взаимодействии федерального центра и регионов", - заявила она.

Вместе с тем, обе активистки сообщили, что на данный момент нет официальных данных о проведении социологических опросов по этой проблеме, однако споры о времени в регионе продолжаются.

В середине октября 2017 года губернатор Андрей Бочаров поддержал предложение членов местной Общественной палаты о проведении в регионе референдума.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года - в день проведения выборов президента России.

Флешмоб в поддержку референдума

Волгоградские джиперы в воскресенье с 9:00 проведут креативный флэшмоб в поддержку областного референдума.

"70 внедорожников выстроятся на главной площади Волгограда в форме циферблата часов диаметром 50 метров. Круг циферблата изобразят автомобили, стрелки часов будут двигаться - движение минутной стрелки изобразят мотоциклисты на своих байках, часовой - водители на своих джипах", - сообщил ТАСС председатель волгоградского внедорожного клуба "Сталинград Трофи" Алексей Тушнин.

По его словам, этим флешмобом волгоградские авто- и мотолюбители покажут ход времени.

"Проведением такой акции мы также хотим подчеркнуть, насколько важно жителям региона самим решить, по какому времени им жить дальше - по московскому или на час вперед. Никакой агитации по сути вопроса не будет. Будет только призыв, чтобы каждый избиратель нашего региона пришел на участок и проголосовал и на выборах президента страны, и на референдуме", - пояснил Тушнин.

Акция уже согласована с администрацией Волгограда и с городским управлением ГИБДД.