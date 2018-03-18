В Нью-Йорке в 257-й раз прошел парад в честь Дня святого Патрика

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Около 150 тыс. человек приняли в субботу участие в Нью-Йорке в параде в честь Дня святого Патрика - покровителя Ирландии. Традиционное мероприятие, которое проходит в самом большом городе США каждый год, состоялось уже в 257-й раз.

В шествии, 2,2-километровый маршрут которого пролегал по одной из улиц района Манхэттен - Пятой авеню, приняли участие мэр мегаполиса Билл де Блазио, начальник городской полиции Джеймс О'Нил, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Одним из почетных гостей празднества стал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который находится в США с визитом.

Под звуки волынок и духовых труб участники парада, облаченные в зеленые цвета, несли флаги США и Ирландии. Многие были одеты в национальные костюмы с обязательной атрибутикой праздника, включающей клевер-трилистник - традиционный символ Ирландии. Шествие, которое транслировалось по местному телевидению, длилось около шести часов.

Парады и праздничные мероприятия проходят в этот день и во многих других американских городах. В одном из таких шествий, состоявшихся в Саванне (штат Джорджия), принял участие вице-президент США Майкл Пенс. Он прошел небольшую часть пути вместе с марширующими, после чего, сделав несколько совместных фотографий со зрителями парада, удалился. По данным агентства Associated Press, вдоль маршрута шествия были замечены несколько протестующих, выступающих против политики нынешней администрации США.

Традиция проводить парады в честь святого Патрика, распространявшего христианское учение в Ирландии, зародилась в Нью-Йорке в 1762 году. Шествия, устраиваемые в день смерти святого, 17 марта, являются данью уважения культуре, истории и традициям Ирландии, сыгравшей большую роль в становлении США. По данным Бюро переписи населения США, ирландские корни имеют порядка 35 млн американцев, что примерно в семь раз больше численности населения самой Ирландии.