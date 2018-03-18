Безопасность на выборах президента РФ обеспечивают более 500 тыс. человек

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 500 тыс. представителей различных служб, министерств и ведомств обеспечивают безопасность во время выборов президента России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, в обеспечении безопасности во время выборов президента задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) общей численностью свыше 532 тыс. человек и 110 тыс. единиц техники. В это число входят как сотрудники МЧС и правоохранительных органов, так и других служб.

Подразделения министерства переведены в режим повышенной готовности с 09:00 мск 16 марта, он продлится до 10:00 19 марта. Всего в обеспечении безопасности от МЧС России задействованы более 115 тыс. человек и около 18,5 тыс. единиц техники. Спасатели и пожарные МЧС дежурят на более чем 96 тыс. избирательных участков.

Безопасность избирательных участков обеспечивают также сотрудники полиции и Росгвардии. Ранее замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин сообщал, что первоочередное внимание будет уделяться антитеррористической защищенности этих объектов.

Все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. На каждом избирательном участке дежурят сотрудники полиции, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и пресечение фактов нарушений избирательного законодательства.