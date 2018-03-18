Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Безопасность на выборах президента РФ обеспечивают более 500 тыс. человек

Общество
18 марта, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности с 09:00 мск 16 марта, он продлится до 10:00 19 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 500 тыс. представителей различных служб, министерств и ведомств обеспечивают безопасность во время выборов президента России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

По данным министерства, в обеспечении безопасности во время выборов президента задействованы силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) общей численностью свыше 532 тыс. человек и 110 тыс. единиц техники. В это число входят как сотрудники МЧС и правоохранительных органов, так и других служб.

Подразделения министерства переведены в режим повышенной готовности с 09:00 мск 16 марта, он продлится до 10:00 19 марта. Всего в обеспечении безопасности от МЧС России задействованы более 115 тыс. человек и около 18,5 тыс. единиц техники. Спасатели и пожарные МЧС дежурят на более чем 96 тыс. избирательных участков.

Безопасность избирательных участков обеспечивают также сотрудники полиции и Росгвардии. Ранее замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин сообщал, что первоочередное внимание будет уделяться антитеррористической защищенности этих объектов.

Все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. На каждом избирательном участке дежурят сотрудники полиции, в задачи которых входит обеспечение общественного порядка и пресечение фактов нарушений избирательного законодательства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
3
Москва ответила Лондону на антироссийские действия в связи с делом Скрипаля
4
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России начались выборы. Что можно и что нельзя в день голосования