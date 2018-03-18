"Звездный десант" в день выборов президента посетит удаленные уголки Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Более 30 ведущих артистов России отправились в воскресенье в районы Сахалина, где примут участие в культурных мероприятиях, проходящих на избирательных участках. Об этом ТАСС сообщили в Сахалинской областной филармонии.

"Жители Южно-Сахалинска избалованы встречами со звездами отечественного театра и кино. В областном центре регулярно проходит кинофестиваль "Край света", недавно завершился первый фестиваль телевизионных фильмов "Утро Родины", где жители города могли спокойно пообщаться с Сергеем Жигуновым, Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой и другими звездами. В муниципалитеты же именитые гости заглядывают редко, поэтому по завершении фестиваля "Утро Родины" решили провести акцию "Звезды на Сахалине", - рассказал сотрудник филармонии.

По его словам, в воскресенье в 14 муниципальных образованиях Сахалина побывают более 30 ведущих артистов России.

Среди них - народный артист России Сергей Степанченко, заслуженная артистка Ольга Кабо, певица Нина Шацкая и Ольга Будина. В составе "звездного десанта" также актеры популярных молодежных сериалов "Деффчонки", "Солдаты", "Молодежка", "Счастливы вместе", "Кухня" и многие другие.

"У нас получилось, что в каждый район отправились по два-три артиста. В городах и селах Сахалина они посетят культурные мероприятия, которые будут проходить на избирательных участках. Будут раздавать автографы, участвовать в фотосессиях. А вечером в Домах культуры состоятся творческие вечера. Зрители смогут спеть вместе со звездой любимую песню в караоке или задать интересующий вопрос", - сообщил собеседник.

"Телефестиваль "Утро Родины" проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. Его участниками и гостями стали Константин Лавроненко, Валерий Тодоровский, Евгений Миронов, Полина Кутепова, Александр Адабашьян, Максим Дунаевский, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Анна Уколова и другие известные деятели российского кинематографа.