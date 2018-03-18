Избиратели вместе с губернатором в Хабаровском крае попробовали "завтрак президента"

ХАБАРОВСК. 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вместе с избирателями после голосования попробовал "завтрак президента", передает корреспондент ТАСС.

Губернатор проголосовал на избирательном участке №201 в гимназии №5 в центре Хабаровска. Здесь для избирателей накрыли "народные столы", на которых местные производители выставили свою продукцию по сниженным ценам. Помимо этого, на участке в гимназии один из местных ресторанов организовал "завтрак президента".

Как рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крейцу, составленное специально к этому дню авторское меню включает в себя вкусные, сытные блюда с дальневосточным колоритом.

"Мы знаем, что утро президента начинается с подписания важных бумаг и телефонных разговоров с членами правительства - для ясности ума и концентрации мы подаем геркулесовую кашу с кедровыми орешками. Она приготовлена на обезжиренном молоке местного производителя", - сказал Крецу.

Губернатор попробовал кашу и отметил, что блюдо действительно вкусное.

"Супер! Я думаю, президенту это обязательно понравится. И это правильно, что первым должен съесть губернатор - если он останется живой, тогда можно давать президенту", - сказал Шпорт.

Среди других блюд президентского завтрака были сырники со сметаной, приготовленные из продуктов переяславского молочного завода, омлет, свекольные, тыквенные блинчики, а также блинчики со шпинатом. На десерт предложили запеченные с изюмом, орехами и медом с местной пасеки яблоки и дальневосточную бруснику. Из напитков - два вида чая с облепихой и лимонником.

Губернатор проголосовал на участке в числе первых, он также принял участие в голосовании за лучший дизайн-проект благоустройства городской среды и в опросе по поводу перехода на пятидневную либо шестидневную учебную неделю и с четвертной на пятиместровую систему в школах.

Выборы президента страны проходят 18 марта. В Хабаровском крае открылось 800 избирательных участков.