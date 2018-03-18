Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избиратели вместе с губернатором в Хабаровском крае попробовали "завтрак президента"

Общество
18 марта, 3:34 UTC+3 ХАБАРОВСК. 18 марта. ХАБАРОВСК. 18, марта. /ТАСС

Председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крейцу отметил, что меню включает в себя вкусные, сытные блюда с дальневосточным колоритом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК. 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вместе с избирателями после голосования попробовал "завтрак президента", передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

Губернатор проголосовал на избирательном участке №201 в гимназии №5 в центре Хабаровска. Здесь для избирателей накрыли "народные столы", на которых местные производители выставили свою продукцию по сниженным ценам. Помимо этого, на участке в гимназии один из местных ресторанов организовал "завтрак президента".

Как рассказал председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крейцу, составленное специально к этому дню авторское меню включает в себя вкусные, сытные блюда с дальневосточным колоритом.

"Мы знаем, что утро президента начинается с подписания важных бумаг и телефонных разговоров с членами правительства - для ясности ума и концентрации мы подаем геркулесовую кашу с кедровыми орешками. Она приготовлена на обезжиренном молоке местного производителя", - сказал Крецу.

Губернатор попробовал кашу и отметил, что блюдо действительно вкусное.

"Супер! Я думаю, президенту это обязательно понравится. И это правильно, что первым должен съесть губернатор - если он останется живой, тогда можно давать президенту", - сказал Шпорт.

Среди других блюд президентского завтрака были сырники со сметаной, приготовленные из продуктов переяславского молочного завода, омлет, свекольные, тыквенные блинчики, а также блинчики со шпинатом. На десерт предложили запеченные с изюмом, орехами и медом с местной пасеки яблоки и дальневосточную бруснику. Из напитков - два вида чая с облепихой и лимонником.

Губернатор проголосовал на участке в числе первых, он также принял участие в голосовании за лучший дизайн-проект благоустройства городской среды и в опросе по поводу перехода на пятидневную либо шестидневную учебную неделю и с четвертной на пятиместровую систему в школах.

Выборы президента страны проходят 18 марта. В Хабаровском крае открылось 800 избирательных участков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хабаровский край
Страны
Россия
Персоны
Шпорт, Вячеслав Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
3
Москва ответила Лондону на антироссийские действия в связи с делом Скрипаля
4
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России начались выборы. Что можно и что нельзя в день голосования