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Проголосовавшим футболистам в Хабаровском крае вручили метровый бутерброд

Общество
18 марта, 6:33 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 18, марта. /ТАСС

Вес изделия превысил 5,5 кг

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ХАБАРОВСК, 18 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "СКА-Хабаровск" проголосовали на избирательном участке в лицее "Ступени" в центре Хабаровска, после голосования им вручили метровый бутерброд.

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"Бутерброд назвали "Богатырский", чтобы помогал нашим спортсменам идти к победе. Бутерброд им вручили сразу после голосования, затем футболисты устроили с ним и со всеми собравшимися фотосессию", - сообщила ТАСС начальник отдела рынка товаров и услуг комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Светлана Куковякина.

Она уточнила, бутерброд изготовили по классическому рецепту.

В составе - адыгейский сыр, произведенные в регионе мясные деликатесы и овощи из хабаровских теплиц. Булочку со злаками предоставил местный хлебопек. Вес бутерброда превысил 5,5 кг, а длиной он вышел больше метра.

В другой части города на избирательном участке в школе №38 голоса за президента страны отдали игроки хоккейной команды "Амур". Некоторые из них потом встали за накрытый для избирателей "народный стол", где местные кулинары в рамках проекта "Народный стол - наш выбор" выставили свою продукцию, раздавая подошедшим пирожные.

На территории арены "Ерофей", где недавно состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом, для избирателей организовали праздник со спортивным уклоном.

Собравшимся предложили попробовать "рацион чемпиона"- те блюда, которые любят хабаровские спортсмены: котлеты из щуки, маринованного ленка со специями, салат из дальневосточного папоротника, обогащенные белками йогурты. Для избирателей там также организовали розыгрыши призов и просмотр фильма о прошедшем чемпионате.

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