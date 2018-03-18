МО РФ: более 31 тыс. человек выведены из Восточной Гуты через гуманитарные коридоры

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 31 тыс. человек, были выведены за вчерашний день через гуманитарные коридоры проходящие через два населенных пункта в Восточной Гуте. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"Только за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 272 человека, из которых 137 - дети. По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 30,732 тыс. человека", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 48033 человека.

Также в ведомстве подчеркнули, что на официальном сайте Минобороны России продолжается трансляция с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска Мухайам Аль-Вафидин и Хаммурия в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотных летательных аппаратов в районе пункта пропуска Хаммурия.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.