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Парады в честь Дня святого Патрика прошли в 150 городах Ирландии

Общество
18 марта, 10:00 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

В шествиях приняли участие 800 тыс. человек

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© Brian Lawless/PA via AP

ДУБЛИН, 18 марта. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Шествия по случаю национального праздника Ирландии - Дня святого Патрика - прошли в субботу в 150 городах страны. В 2018 году, по данным оргкомитета, мероприятия посетили около 800 тыс. человек.

Самым масштабным, по традиции, стал парад в Дублине. По оценкам национального телеканала RTE, участниками праздничного шествия стали четыре тысячи человек - это танцевальные труппы, духовые оркестры, акробаты из разных городов Ирландии, а также из-за рубежа.

Каждый год организаторы выбирают "Маршала парада" - известного человека из мира политики, искусства или шоу-бизнеса. В этот раз колонну по улицам столицы вел Лиам Каннингем - голливудский актер ирландского происхождения. Он наиболее известен по роли Давоса Сиворта в телесериале "Игра престолов" - проекте, авторы которого выбрали ирландские пейзажи для натурных съемок.

Каждый из парадов Ирландии проходит под своим лозунгом, придавая тематический оттенок празднествам. В Дублине в этот раз он звучал как "Дом там, где твое сердце", напоминая о многочисленной ирландской диаспоре, раскинутой по всему миру. В числе почетных гостей среди зрителей, рядом с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом, был один из представителей диаспоры - американский киноактер Марк Хэмилл - Люк Скайуокер в киносаге "Звездные войны". В Голуэе сквозной темой стала гастрономия, в Ньюбридже (графство Килдэр) - ирландский язык, в Брее (графство Уиклоу) праздник приобрел восточный колорит - там за его организацию взялась местная китайская диаспора.

По завершении шествия чествования святого Патрика переместились в многочисленные пабы центрального Дублина. Там ирландцам и иностранным гостям предлагали пиво, которое в этот день - единственный раз в году - "окрашивается" в зеленый цвет. Это цвет изумрудной ирландской травы и трилистника, с помощью которого Патрик пояснял жителям острова постулат Святой троицы. Каждый второй ирландец, согласно опросам, 17 марта надел на себя что-то зеленое. К вечеру "зазеленели" иллюминацией и главные здания центрального Дублина, а также около 300 достопримечательностей по всему миру.

День святого Патрика

Святой Патрик считается основателем и первым епископом ирландской христианской церкви. Он родился в конце IV века в Британии, был похищен и продан в рабство в Ирландию. После того, как ему удалось бежать, он жил в монастырях Галлии (современная Франция), изучая богословие. По возвращении в Ирландию Патрик начал активную миссионерскую деятельность. По разным данным, он обратил в новую веру 120 тыс. ирландцев и открыл от 300 до 600 церквей по всему острову.

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика 17 марта - предположительный день его смерти - еще в X-XI веках. Позже, благодаря ирландской диаспоре, праздник распространился по всему миру. Став менее религиозным, День святого Патрика сегодня больше символизирует ирландскую культуру и "ирландский дух".

В России первый парад в честь Дня святого Патрика прошел на Новом Арбате в 1992 году. В марте 2017 года решением Священного синода Русской православной церкви его имя было внесено в месяцеслов как "святителя Патрикия, просветителя Ирландии".

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