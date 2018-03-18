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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента

Общество
18 марта, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что выбор, который сделают россияне, поможет стране идти вперед

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России. Он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в городе Одинцово.

Предстоятель Русской Православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению. Согласно правилам, он предъявил работнику избирательного участка свой паспорт, получил бюллетень и после заполнения загрузил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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"Сегодня Россия избирает президента, свое будущее. Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет. Я очень надеюсь, что мы пойдем по тому пути, который будет правильным, и шествие по этому пути сделает нас лучше. С полной ответственностью хочу сказать, что наш народ достоин нового лучшего пути, пусть Господь хранит Россию", - сказал он журналистам.

Как отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, предстоятель Русской церкви внимательно следил за предвыборной гонкой. "Как и любой гражданин нашей страны, серьезно относящийся к происходящему в ней, патриарх уделяет большое внимание тому, что связано с выборами и заявлениями кандидатов. Церковь очень внимательно наблюдает за тем, что говорят и как ведут себя кандидаты в президенты", - сказал он и добавил, что патриарх не делился своим мнением о кандидатах и их программах.

После голосования патриарх Кирилл отправился в Москву, где он отслужит Божественную литургию и совершит освящение храма Воздвижения Креста Господня.

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