В Симферополе начались народные гулянья по случаю годовщины Крымской весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Массовые народные гулянья по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией начались в воскресенье в центре Симферополя с показательных выступлений юных спортсменов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Эти выступления проводятся для того, чтобы показать, что спортивная общественность Крыма выступает за воссоединение Крыма с Россией, что идет развитие спорта, и мы все этому очень рады, поэтому показываем свое отношение к воссоединению Крыма с Россией", - рассказала агентству министр спорта республики Елизавета Кожичева.

По ее словам, в показательных выступлениях принимают участие спортивные федерации и спортивные школы как городского, так и республиканского уровня. "Если говорить о видах спорта, то это каратэ, дзюдо, бокс, тхэквондо, художественная гимнастика, баскетбол, волейбол, вон ребята в футбол играют, то есть представлены те виды спорта, которые массово и активно развиваются в Республике Крым", - отметила министр. По ее данным, всего в показательных выступлениях, которые проходят на площади имени Ленина, принимают участие около 500 спортсменов от 10 до 15 лет. Также тем, кто выполнил нормы ГТО, вручат знаки отличия, сказала она.

Центральная площадь Симферополя превратилась не только в площадку для выступлений спортсменов, здесь работает ярмарка с товарами народных ремесленников, идет торговля татарскими пирогами и пиццей, а также развернулась детская развлекательно-познавательная зона с аттракционами.

Многие горожане, пришедшие на праздник, говорят, что для них стало традицией отмечать годовщину Крымской весны на центральной площади, как четыре года назад. "Тогда, четыре года назад, было и тревожно, и радостно, и переживали, лишь бы только не было войны. Как четыре года назад я пошла на первый праздник, так и до сих пор ходим", - рассказала ТАСС жительница Симферополя Наталья, которая пришла на площадь с сыном. Она добавила, что четыре года назад голосовала на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, и в воскресенье также планирует прийти на президентские выборы, которые в республике проводятся впервые.

Главные праздничные торжества по случаю годовщины Крымской весны начнутся в Симферополе в воскресенье вечером. Власти подготовили для горожан подарок: их ожидает праздничный концерт с участием группы "Дискотека Авария", а затем грандиозный салют, рассказали в правительстве республики.

Годовщина Крымской весны

В воскресенье Крым и Севастополь отмечают четвертую годовщину со дня воссоединения полуострова с Россией.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и госпереворота смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта того же года на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта два новых субъекта - Республика Крым и город федерального значения Севастополь - были приняты в состав РФ.