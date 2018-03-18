Клавишника группы "Пикник" выписали после ДТП под Владимиром

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Врачи выписали клавишника группы "Пикник" Станислава Шклярского, пострадавшего в ДТП под Владимиром. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.

"Сегодня выписан первый артист рок-группы "Пикник", он был амбулаторный больной. Среди пострадавших в аварии есть отец и сын, так вот сын сегодня выписан. Остальные артисты оставлены в больнице, сегодня им провели дополнительное МСКТ [мультиспиральная компьютерная томография], ни у кого не выявлены черепно-мозговые травмы", - сказал Кирюхин.

Шклярский подтвердил эту информацию на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Среди пострадавших, остающихся в больнице, - его отец Эдмунд Шклярский, солист и гитарист группы, Леонид Кирнос (ударные), Марат Корчемный (бас).

"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много", - написал Стас Шклярский, добавив, что все артисты рок-группы настроены оптимистично, презентация альбома "Инкогнито" состоится.

По словам директора департамента здравоохранения региона Александра Кирюхина, состояние госпитализированных артистов стабильное, расценивается как средней степени тяжести, экстренные вмешательства не требуются. "Есть компрессионный перелом без серьезных нарушений, просто сдавливание, есть и другие переломы конечностей, но угрозы жизни нет", - добавил Кирюхин.

Днем 16 марта участники рок-группы "Пикник", которые направлялись из Владимира на концерт в Рязань, пострадали при столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир - Тума. По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen.