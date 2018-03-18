Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой 19 марта подведет предварительные итоги голосования за проекты благоустройства

Общество
18 марта, 16:17 UTC+3 ОДИНЦОВО область/ 18, марта. /ТАСС

Голосование проходит в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Предварительные результаты рейтингового голосования граждан за проекты создания комфортной городской среды Минстрой России намерен подвести в понедельник, 19 марта. Об этом сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"Мы планируем подвести итоги не позднее среды следующей недели, хотя оперативные итоги будут уже завтра", - сказал он.

Голосование за варианты благоустройства общественных пространств в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" проходит одновременно с выборами президента в ряде муниципалитетов России, напомнил Чибис.

"У нас голосуют 69 субъектов Федерации. В тех муниципалитетах, где именно 18 марта проходит голосование, проживают более 70 млн человек", - пояснил он.

О рейтинговом голосовании

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству. По словам главы министерства Михаила Меня, итогом первого года реализации проекта стало благоустройство 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств.

Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые будут благоустроены в первую очередь, стало обязательным с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Жители должны проголосовать как за перечень общественных объектов для благоустройства, так и за дизайн. Голосование коснется только общественных территорий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мень, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
2
На выборах президента России проголосовали более половины избирателей
3
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
4
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
5
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
6
Две избирательные урны опечатали в Москве из-за зафиксированных вбросов
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте