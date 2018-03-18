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Старейшая жительница России проголосовала на выборах президента в КБР

Общество
18 марта, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Женщине 127 лет, она воспользовалась возможностью надомного голосования

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Самая пожилая жительница России, которой 127 лет, проголосовала на выборах президента 18 марта в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил председатель ЦИК Кабардино-Балкарии Вячеслав Гешев.

В ходе видеосвязи с информцентром ЦИК РФ он сказал, что было организовано голосование "самой пожилой жительницы России на избирательном участке". "Ей 127 лет", - отметил он, уточнив, что женщина занесена в книгу рекордов Гиннесса.

По словам Гешева, долгожительница, которая проживает в селе, воспользовалась возможностью надомного голосования.

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