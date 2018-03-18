МВД РФ сообщило о сокращении числа преступлений и ДТП в день выборов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МВД России зафиксировало снижение числа преступлений, административных правонарушений и ДТП в день выборов президента РФ. Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"В целом по стране оперативная обстановка контролируется, она характеризуется снижением зарегистрированных преступлений различных видов, снижением ДТП, выявленных административных правонарушений", - сказал он в информационном центре ЦИК.

Горовой подчеркнул, что сейчас начинается заключительный этап контроля за продолжением голосования на участковых избирательных комиссиях, там, где ведется подсчет голосов.

Всего безопасность более 97 тыс. избирательных участков обеспечивали 356 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

"Помимо охраны порядка на УИК и соблюдения требований законодательства мы не могли опустить уровень контроля за обстановкой в целом по стране. Для этих целей привлекались более 21 тыс. сотрудников ЧОП, более 52 тыс. добровольной народной дружины", - сообщил Горовой.