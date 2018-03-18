Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД РФ сообщило о сокращении числа преступлений и ДТП в день выборов

Общество
18 марта, 18:25 дата обновления: 18 марта, 18:53 UTC+3

Первый замглавы МВД Александр Горовой подчеркнул, что начинается заключительный этап контроля за продолжением голосования на участковых избирательных комиссиях, там, где ведется подсчет голосов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МВД России зафиксировало снижение числа преступлений, административных правонарушений и ДТП в день выборов президента РФ. Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

"В целом по стране оперативная обстановка контролируется, она характеризуется снижением зарегистрированных преступлений различных видов, снижением ДТП, выявленных административных правонарушений", - сказал он в информационном центре ЦИК.

Горовой подчеркнул, что сейчас начинается заключительный этап контроля за продолжением голосования на участковых избирательных комиссиях, там, где ведется подсчет голосов.

Всего безопасность более 97 тыс. избирательных участков обеспечивали 356 тыс. сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

"Помимо охраны порядка на УИК и соблюдения требований законодательства мы не могли опустить уровень контроля за обстановкой в целом по стране. Для этих целей привлекались более 21 тыс. сотрудников ЧОП, более 52 тыс. добровольной народной дружины", - сообщил Горовой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
2
Косачев: провокации на выборах президента РФ в США обернутся против Вашингтона
3
ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса
4
ЦИК: явка на выборах президента РФ составляет 59,5% к 19:00 мск
5
МВД: с начала избирательной кампании в РФ возбуждено 13 уголовных дел
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России завершаются выборы президента. Еще не поздно проголосовать!