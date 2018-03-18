МВД РФ выдало более 17 тыс. паспортов и справок в день голосования на выборах президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МВД России оперативно выдало более 17 тыс. паспортов и временных удостоверений личности в день голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

"Вчера и сегодня подразделения по вопросам миграции работали в круглосуточном режиме. Только сегодня было выдано 15 тыс. паспортов граждан РФ и 2,5 тыс. временных удостоверений гражданина РФ в соответствии с законом о выборах, что предоставляет право гражданам проголосовать", - сказал Горовой в информационном центре ЦИК.

Первый замминистра также сообщил, что МВД проанализировало списки людей, которые находятся за рубежом. Это позволило максимально актуализировать протоколы и списки для голосования.