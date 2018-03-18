Более 73 тыс. человек вышли из Восточной Гуты за время гуманитарных пауз

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 18 марта. /ТАСС/. Более 73 тыс. человек покинули Восточную Гуту за все время действия гуманитарных пауз, сообщили в воскресенье в российском Центре по примирению враждующих сторон.

18 марта, по данным центра, через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Хаммурия Восточную Гуту покинули более 25 тысяч человек.

Рассказы выживших

Мирные жители, покинувшие район, рассказали журналистам о бесчинствах боевиков.

"Мы не жили, мы существовали и выживали. Сегодня я впервые за пять лет вспомнила вкус хлеба - они взвинтили цены на еду в 10, в 20 раз, при этом возможности зарабатывать не было, они сами толкали нас на то, чтобы идти воровать. За непослушание применяли физические наказания, часто казнили. Это настоящий кошмар", - сказала Буха Рабах, вышедшая накануне из населенного пункта Хаззе.

"Боевики группировки "Фейлах аль-Рахман" ворвались в мой дом, избили меня, ограбили, забрали все вещи, оставили мою семью без ничего. Между "Фейлах аль-Рахманом", "Джейш аль-Исламом", "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и прочими нет никакой разницы - все они боевики, бандиты, насильники и грабители, все они вне закона", - рассказал, в свою очередь, житель Восточной Гуты Валид Томи.

Ашраф Абудиап, вышедший из района в той же группе людей, рассказал, что его друга убили во время выхода из района.

"Они могут называть себя как угодно, но от этого ничего не меняется. Они убивают людей. В моего друга выстрелил снайпер, прямо под горло, когда мы шли по коридору. Мы несли его втроем до самого выхода", - сообщил он.