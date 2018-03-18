Референдум о переводе времени в Волгоградской области признали состоявшимся

ВОЛГОГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Референдум по поводу перехода Волгоградской области в другой часовой пояс, по предварительным данным, признан состоявшимся. Об этом ТАСС сообщил глава волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин.

Жители региона, принявшие участие в референдуме, высказались по вопросу, в каком времени им жить дальше - оставить в области московское время или перевести стрелки часов на один час вперед.

"Волгоградская область - единственный регион России, где одновременно с выборами президента страны проходит еще и референдум, на котором волгоградцы решают, по какому времени им жить дальше. Явка на 18:00 мск на областном референдуме составила 57,65%. Таким образом, 50-процентный порог для признания референдума состоявшимся преодолен", - сказал Черячукин.

Ранее в облизбиркоме пояснили, что референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс 1 голос. Результаты референдума должны быть утверждены областной думой и Госдумой, отменить решение можно будет через два года посредством проведения еще одного референдума.

Идею о переводе стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении в регионе референдума, по какому времени жить в регионе - по московскому или местному, на один час позже московского.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года - в день проведения выборов президента России. По данным облизбиркома, явка на выборах президента страны в Волгоградской области составила 59,68%, в 2012 году на этот час явка в регионе составляла 54,81%.