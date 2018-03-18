Митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией проходит на Манежной площади

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией проходит в воскресенье на Манежной площади в Москве.

"Сегодня мы отмечаем воссоединение Крыма с Россией. Сегодня мы выбираем президента России, и вместе с нами - Крым", объявил, открывая митинг, ведущий. Среди его участников - люди различных возрастов, много молодежи, некоторые принесли с собой флаги России.

Для выступлений в конце Манежной площади оборудована большая сцена. На площади установлены видеоэкраны с названием мероприятия - "Россия. Севастополь. Крым".

Участники митинга рассказали корреспонденту ТАСС, что пришли в приподнятом настроении, несмотря на то, что в Москве еще довольно холодно. По словам одного из участников, он считал своим долгом прийти на митинг, чтобы поддержать принятое четыре года назад руководством страны решение. Другая участница рассказала, что в жизни важнее не комфорт, а верность убеждениям, которые она решила выразить участием в митинге. Другие участники отмечали, что в России сегодня важный день - выборы президента, и завершить его они решили, побывав на мероприятии, посвященном другому важному для страны событию - воссоединению Крыма с Россией.

В это же время в Москве на фронтоне Музея Победы на Поклонной горе развернули световые инсталляции, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.