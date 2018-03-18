Свыше 380 человек вышли из Восточной Гуты за 18 марта через коридор в районе Эль-Вафидина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Восточную Гуту в воскресенье покинули через гуманитарный коридор в районе Эль-Вафидина 388 человек, с 28 февраля по этому коридору из Восточной Гуты вышли 1,716 тыс. человек. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

"Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных. Сегодня через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Эль-Вафидин удалось вывести 388 человек. Всего с 28 февраля по указанному коридору из Восточной Гуты вышли 1,716 тыс. человек", - сказал он.

По второму коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за текущие сутки выведено еще 25,235 тыс. человек, уточнил он.

Боевики продолжают обстрелы Дамаска и его пригородов, в воскресенье ранения получили 13 мирных жителей, отметил Евтушенко.

"Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны пять раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть разрушения", - сказал он.