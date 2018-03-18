Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотни жителей Севастополя пришли на митинг в честь воссоединения с Россией

Общество
18 марта, 22:02 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, марта. /ТАСС

До начала митинга местные жители читали стихи о России, делились воспоминаниями о событиях "Крымской весны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Сотни жителей Севастополя собрались в 20:00 мск в воскресенье у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на митинг, посвященный четырехлетию воссоединения Крымского полуострова с Россией, передает корреспондент ТАСС.

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении, это произошло после февральского государственного переворота в Киеве. За воссоединение высказались 96,7% жителей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. В этом году Севастополь впервые с момента воссоединения с РФ принимает участие в выборах президента страны.

Еще до начала митинга горожане устроили импровизированный свободный микрофон, читали стихи о России, делились воспоминаниями о событиях "Крымской весны". "Возвращение Севастополя в родную гавань, туда, где он находился много веков, - это для нас большой праздник. Даже сегодня, когда смотрела кадры четырехлетней давности, у меня были те же эмоции, ничего не поменялось. Тогда было чувство тревоги, но, когда стало ясно, что Севастополь в России, мы все были просто счастливы", - сказала ТАСС жительница Севастополя Ольга.

Митинг начался с возложения венка и цветов к Вечному огню. Затем перед собравшимися выступили спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, депутат городского парламента и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Колесников, глава комиссии по подготовке референдума о воссоединении с РФ, а впоследствии председатель севастопольского избиркома в 2014-2017 году Валерий Медведев и др.

"Сегодня для нас особенный день, в течение которого мы много раз поздравили друг друга с двойным праздником. Мы не можем забыть дня 18 марта 2014 года, и поэтому для нас это праздничный день, который навсегда останется в сердце. А сегодня также день, который в историю Севастополя вписан навсегда, - день выборов президента. Но для нас это ведь первые выборы президента РФ, в которых принимают участие севастопольцы", - сказала Алтабаева.

Завершился митинг гимном России и песней "Легендарный Севастополь", которая является официальным гимном города-героя, в исполнении оркестра Черноморского флота. Собравшиеся на митинг оба гимна спели хором.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Годовщина воссоединения Крыма с Россией
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 74,66% после обработки 45% протоколов
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
Зюганов назвал успешными для КПРФ выборы президента
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте