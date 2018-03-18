Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотни жителей Петербурга собрались на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией

Общество
18 марта, 22:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, марта. /ТАСС

Митинги-концерты в честь годовщины воссоединения полуострова с Россией проходят и в других городах страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались на Стрелке Васильевского острова, в центре Санкт-Петербурга, где проходит праздничный митинг- концерт "Россия. Севастополь. Крым", передает корреспондент ТАСС.

"Город-герой Севастополь, город русских моряков - это город, земля которого обильно полита кровью русских солдат. Именно там зарождались образцы мужества, отваги и героизма", - сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, выступая перед собравшимися.

Большая часть собравшихся на торжественном мероприятии - молодые люди с флагами своих вузов и молодежных организаций, однако есть и представители старших поколений. "Мы солидарны с крымчанами, мы еще помним времена, когда его [Крым] передали [Украинской ССР], поэтому для нас это очень близко и важно", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница города, пенсионерка Тамара Щевелева.

Перед пришедшими на концерт выступят, в частности, певицы Бьянка и Ирина Дубцова. Открыл программу солист Мариинского театра Василий Герелло.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя.

18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Севастополь Санкт-Петербург
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 74,66% после обработки 45% протоколов
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
Зюганов назвал успешными для КПРФ выборы президента
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте