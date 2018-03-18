Сотни жителей Петербурга собрались на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались на Стрелке Васильевского острова, в центре Санкт-Петербурга, где проходит праздничный митинг- концерт "Россия. Севастополь. Крым", передает корреспондент ТАСС.

"Город-герой Севастополь, город русских моряков - это город, земля которого обильно полита кровью русских солдат. Именно там зарождались образцы мужества, отваги и героизма", - сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, выступая перед собравшимися.

Большая часть собравшихся на торжественном мероприятии - молодые люди с флагами своих вузов и молодежных организаций, однако есть и представители старших поколений. "Мы солидарны с крымчанами, мы еще помним времена, когда его [Крым] передали [Украинской ССР], поэтому для нас это очень близко и важно", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница города, пенсионерка Тамара Щевелева.

Перед пришедшими на концерт выступят, в частности, певицы Бьянка и Ирина Дубцова. Открыл программу солист Мариинского театра Василий Герелло.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя.

18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.