Тысячи жителей Симферополя празднуют четвертую годовщину воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Тысячи жителей и гостей Симферополя собрались на площади имени Ленина в центре Симферополя на праздничный концерт по случаю четвертой годовщины Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией, передают корреспонденты ТАСС.

Чтобы занять места у сцены, люди приходили на площадь к часу дня. Приходили семьями, с детьми, держа в руках флаги России и Крыма, воздушные шары цветов российского триколора. Праздничному настроению собравшихся соответствует и погода - сегодня в Симферополе плюс 16.

Перед зрителями выступают местные исполнители и творческие коллективы, поздравить крымчан приехали также Родион Газманов и казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье", группа "Дискотека Авария", которые вместе с собравшимися на площади скандировали: "Крым! Россия! Навсегда!" и "Слава России!".

Большие перемены

Пришедшие на концерт крымчане вспоминают, как четыре года назад шли на референдум о воссоединении с Россией, думая только о том, чтобы не было войны. Сегодня, говорят они, от этих мыслей не осталось и следа. "Видим огромные перемены: дороги строятся, детские сады, школы, раньше о таком можно было только мечтать... четыре года назад принимали решение - срочно голосовать, лишь бы не было войны. Сегодня тоже ходили голосовать, хотим, чтобы так продолжалось и дальше", - рассказали ТАСС супруги Алла и Владимир.

Еще одна супружеская пара из Симферополя, Лидия и Виталий, вспоминая референдум 2014 года, говорят, что тогда не было и мысли не пойти голосовать. "Шли голосовать с замечательным настроением, потом отмечали, был тоже праздник... за эти четыре года все изменилось и в Крыму, и у нас лично: начиная от нашего благосостояния, заканчивая внешним видом города <...> Есть, конечно, и недостатки, но перемены в Крыму очень заметны", - рассказали супруги.

Крымчанка Анна в беседе с корреспондентом ТАСС призналась, что в период Крымской весны уехала из Крыма домой, в Донецкую область, потому что на тот момент ее испугали такие перемены. "Было страшно, когда только все это началось, я уехала. Дома смотрели по ТВ про эти события, решила вернуться", - рассказала Анна.

Теперь, говорит она, ее жизнь улучшилась, как и финансовое положение: "Жить стало легче. Перемены? Смогла купить машину. Дороги делают".

Анна, добавила, что санкции ей не мешают, и она не жалеет, что четыре года назад Крым принял решение вернуться в Россию.

Еще одна гостья праздника, Наталья, рассказала ТАСС, что по работе переехала из Питера в Крым уже после его воссоединения с Россией. Теперь все друзья ей завидуют - жить на полуострове комфортно, хотя и непривычно - зимы теплые и без снега. "К санкциям в Крыму мы привыкли, не очень обращаем на них внимание <...> Крым меняется, за три года стал чище", - рассказала Наталья.

Воссоединение Крыма с Россией

Крымский полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве и последовавших за этим массовых митингов в Севастополе и Крыму. На референдуме за воссоединение с РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя, явка составила 80%. Через два дня, 18 марта, президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Советом федерации.