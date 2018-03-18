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В митинге-концерте на Манежной площади приняли участие более 35 тыс. человек

Общество
18 марта, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

За порядком на мероприятии следят сотрудники полиции и Росгвардии

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 35 тыс. человек приняли участие в митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по Москве.

"На Манежной площади завершается праздничный концерт "Россия. Севастополь. Крым". В мероприятии приняли участие более 32 тыс. человек", - сказал представитель ГУ МВД.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

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