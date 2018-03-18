В митинге-концерте на Манежной площади приняли участие более 35 тыс. человек

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 35 тыс. человек приняли участие в митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД по Москве.

"На Манежной площади завершается праздничный концерт "Россия. Севастополь. Крым". В мероприятии приняли участие более 32 тыс. человек", - сказал представитель ГУ МВД.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.