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В США разыгран джекпот лотереи Powerball в размере более $456 млн

Общество
19 марта, 8:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Сообщается, что за выигрышем пока никто не обращался

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НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Джекпот в размере $456,7 млн долларов в лотерею Powerball разыгран в США, сообщили организаторы игры. Это восьмой крупнейший выигрыш в истории данной лотереи.

Один выигрышный билет, обладатель которого правильно угадал все шесть номеров, был продан в штате Пенсильвания. За выигрышем пока никто не обращался. По словам организаторов, такое происходит довольно часто, так как порой люди далеко не сразу узнают, что сорвали куш.

Согласно правилам игры, победитель может забрать всю сумму сразу или же получать деньги частями в течение около 30 лет. Если неизвестный счастливчик выберет первый вариант, то сумма выигрыша значительно уменьшится. В данном случае она составит $273,9 млн.

Вероятность выиграть джекпот в Powerball составляет примерно один на 292,2 млн. Самый большой джекпот в истории США в размере примерно $1,59 млрд был разыгран в эту лотерею в январе 2016 года. Тогда выиграли сразу три билета, поэтому приз был поровну разделен между их обладателями.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит $2, а общая выручка от продаж составляет несколько миллиардов долларов.

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