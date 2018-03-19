Эксперты: демография и бедность станут основными социальными вызовами нового срока Путина

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Повышение рождаемости и обеспечение миграционного прироста населения, достойный уровень доходов семей с детьми, благополучие граждан в условиях меняющегося рынка труда - эти и другие задачи станут основными социальными вызовами нового президентского срока Владимира Путина. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты в области соцполитики, здравоохранения и рынка труда.

18 марта на территории РФ состоялись выборы президента страны. По предварительным данным, Владимир Путин набрал 76,67% голосов избирателей.

"Самый большой вызов - это вызов технологический, потому что он предъявляет новые требования к качеству подготовки людей, предваряет новые требования к теме солидарности поколений, потому что постоянно будут формироваться поколения, и не обязательно это люди самого старшего возраста, которые лишены необходимых компетенций", - считает вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Отвечая на вопрос ТАСС, она отметила, что новые компетенции появляются настолько быстро, а процесс профессиональной подготовки становится настолько сжатым и компактным, что людям придется обучаться и менять профессию в течение жизни. "И это серьезный вызов, к которому мы должны быть готовы. Мы все для этого делаем", - подчеркнула Голодец.

Миграционный вызов

Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский назвал два главных вызова в социальной сфере на ближайшие шесть лет: высокая смертность и естественная убыль населения.

По мнению эксперта, сокращение численности населения связано с особенностями российской возрастной пирамиды, так как в России наблюдается провал в числе потенциальных родителей из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения людей, родившихся в 1990-е годы. "Возникает проблема хотя бы сохранения численности населения России. Сохранить его при естественной убыли можно только за счет миграции. Но миграция - это очень сложный с социальной и политической точки зрения вопрос и вызов, и чтобы ответить на этот вызов, нужны очень серьезные усилия", - считает Вишневский.

По мнению эксперта, без миграции России не обойтись, но и "просто так открыть двери" тоже нельзя. "По опыту других стран, европейских в частности, мы видим, какие важные последствия для политической жизни влечет за собой миграция. Споры, политические потрясения, смена власти и так далее. Соответственно, и у нас все это будет, и это и есть вызов", - сказал ТАСС Вишневский.

Демографические ямы

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, член Экспертного совета при правительстве РФ, член Общественного совета Минтруда России Сергей Рыбальченко уверен, что главный вызов для нового президентского срока - это период демографической ямы, когда абсолютные показатели рождаемости будут невысокими.

"Если мы не добьемся в ближайшие годы существенного снижения смертности населения в трудоспособном возрасте, то не сможем обеспечить возвращения естественного прироста населения страны. И в этой ситуации любой политический лидер сталкивается с проблемой, когда ему придется делать социальные инвестиции в тот сектор, который может не приносить в обозримом будущем тех результатов, на которые рассчитывает. А мы рассчитываем на то, что прирост населения России был не только за счет миграции, а за счет естественного прироста, то есть прироста рождаемости над смертностью", - сказал ТАСС Рыбальченко.

По словам эксперта, сегодня коэффициент рождаемости в России составляет в среднем 1,6 на одну женщину. "И в своем послании президент, на мой взгляд, точно и стратегически выверено поставил демографию, сбережение населения и поддержку семей с детьми в первые пункты. Потому что, как неоднократно заявлял сам президент, демографическая ситуация в стране является показателем эффективности всей нашей социально-экономической политики", - сказал собеседник агентства.

Поддержка семей с детьми

Кроме того, по мнению Рыбальченко, вторая серьезная задача для нового президентского срока - это решение проблемы бедности семей с детьми. "У нас примерно две трети семей - это семьи с детьми. И наличие детей как раз приводит к бедности. Поэтому я считаю, что у нас должно быть пособие на каждого ребенка вплоть до его совершеннолетия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бедность семей с детьми имеет ярко выраженный территориальный аспект: люди в сельской местности и малых городах гораздо беднее, чем в мегаполисах. "Примерно 70% всех бедных у нас проживают в сельской местности и в малых городах. Поэтому программы сокращения бедности должны прежде всего концентрироваться на этих территориях", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что поддержка многодетных семей имеет существенное влияние на рост рождаемости. В качестве примера он привел Сахалинскую область, которая за шесть лет за счет мер поддержки многодетных семей смогла выйти с суммарного коэффициента рождаемости 1,58 на 2,16.

Эксперт добавил, что к таким результатам привела политика региональных властей, которые решили полностью обеспечить жильем семьи с пятью детьми. "Сейчас приступили к обеспечению жильем семьи с четырьмя детьми. Кроме того, при рождении третьего ребенка власти погашают ипотечный кредит, но не более 2 млн рублей. С прошлого года есть меры поддержки приобретения жилья при рождении первого или второго ребенка. Также в Сахалинской области ввели пособие на каждого ребенка в многодетной семье", - рассказал Рыбальченко.

Картина будущего в медицине

В сфере здравоохранения главной задачей станет обеспечение доступной и качественной медпомощи, считают эксперты. Основные цели и задачи, которые стоят перед здравоохранением, отражены в стратегии развития здравоохранения до 2025 года, подготовленной Центром стратегических разработок (ЦСР). В докладе к стратегии говорится, что в ближайшие годы приоритетными задачами будут: повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие кадров, технологический прорыв, развитие здорового образа жизни, повышение квалификации кадров и реформа медицинского образования, изменение механизмов финансирования и создание мотивации врачей к улучшению работы, а также лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте.

Разработчики стратегии также убеждены в том, что лекарственное обеспечение должно реализовываться в системе ОМС на условиях софинансирования государства и граждан. "Мы нашу стратегию передали в администрацию президента", - сказал ТАСС один из разработчиков стратегии, эксперт по направлению "Человеческий капитал" в ЦСР Сергей Шишкин.

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович отметила, что важной задачей в сфере здравоохранения на ближайшие годы является наведение порядка в статистическом учете. "Статистика недостоверная и неполная, потому что мы не учитываем огромное количество всяких медицинских учреждений, частные формы собственности, ведомственные формы собственности. Мы не учитываем корпоративные системы здравоохранение. То есть первое - нужно понять, что у нас есть в руках, то есть в каком состоянии находится наше здоровье, реальную статистику", - сказала ТАСС Попович.

Вторая задача, по ее мнению, - четкое понимание имеющихся ресурсов. "И третье - нужно выяснить и прорисовать картинку желаемого будущего, какую систему здравоохранения мы хотим построить", - отметила Попович. По ее мнению, если система должна быть направлена, например, на всеобщее равенство, то это одна задача. Если же система должна быть направлена на стимулирование трудового потенциала, то это совсем другая цель и совсем другие стратегические планы.

Попович отметила, что система здравоохранения должна быть ориентирована в первую очередь на здоровье детей. "Президенту нужно ставить задачи стратегические. А отдельные программы - онкология, перинатальные центры - это элементы инструментов, а не стратегическое видение. Поэтому первое, что должен сделать президент - он должен четко определиться с картинкой желаемого будущего, с правильной оценкой текущего состояния, реальной, а не выдуманной нашей статистикой, с наличием количества ресурсов, всех ресурсов, всех систем", - резюмировала эксперт.